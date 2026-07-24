Südaustralien wird zum Explorer-Hotspot

Südaustraliens Metallexplorer verzeichnen substanzielle Fortschritte bei Gold- und Kupferprojekten. Geologische Formationen wie der Gawler-Craton bieten Potenzial, das durch Bohrungen und Studien immer näher in Richtung Produktion rückt.

Der Edelmetallexplorer Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) veröffentlichte Anfang Juli Ergebnisse aus dem Phase-2-Bohrprogramm auf dem Tunkillia-Goldprojekt in Südaustralien. Die Ergebnisse können sich, gemessen an den Goldgehalten, sehen lassen: 13 Meter mit 5,01 Gramm Gold pro Tonne in 55 Metern Tiefe und 17 Meter mit 3,09 Gramm ab 100 Metern Tiefe wurden gemeldet. Geschäftsführer Alexander Scanlon sieht bestätigt, dass „Tunkillia in Schlüsselbereichen weiterhin breite, hochgradige Durchschneidungen liefert.“ Die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse stammen aus der südlichen Zone von Area 223 und umfassen einige der bisher höchsten Gehalte, die in dieser Zone gemessen wurden.

Barton Gold plant aktualisierte MRE und PFS

Barton Gold will seine Phase-2-Erweiterungsbohrungen so schnell wie möglich abschließen, um mit der Aktualisierung der Mineralressourcen, der Fertigstellung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) und der Einreichung des Antrags auf eine Bergbaukonzession fortfahren zu können. Das Unternehmen setzt im Rahmen einer regionalen Strategie voll auf das geologische und infrastrukturelle Potenzial Südaustraliens und besitzt für mehrere Projekte über 5.000 km2 an Mineralkonzessionen im zentralen Gawler-Craton in Südaustralien, die durchweg nahe wichtiger Straßen- und Schieneninfrastruktur liegen.

Der Gawler-Craton ist ein uralter geologischer Schild, der zu den reichsten Mineralprovinzen Australiens gehört. Hier liegen weltberühmte Mega-Lagerstätten wie Olympic Dam (Kupfer-Uran-Gold) oder die ehemals hochprofitable Challenger-Goldmine.

Barton betreibt außerdem die einzige Goldaufbereitungsanlage der Region. Die Central Gawler Mill soll den Plänen des Explorers zufolge die geplante Wiederinbetriebnahme des Challenger-Goldprojekts unterstützen, während das Tunkillia-Goldprojekt im Zuge seiner Weiterentwicklung zum zweiten Zentrum ausgebaut werden soll.

Barton Gold ist nicht der einzige Explorer, der das Potenzial Südaustraliens entdeckt hat. Während Westaustralien mit 98 % des Eisenerzes und 60 % der Goldreserven das unangefochtene Schwergewicht im Bergbau Down Unders bleibt, wächst das Interesse an Projekten zwischen Adelaide, Nullarbor und Marla.