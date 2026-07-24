JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Während der aktuelle Cloud-Auftragsbestand von 26 Prozent über den Erwartungen liegt, stellten das schwächere Ergebnis (Ebit) und der Margenrückgang letztlich eine negative Überraschung dar, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings setze das Ebit-Ziel für 2026 voraus, dass sich das Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 133,4EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Toby Ogg
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
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