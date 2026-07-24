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    Orell Füssli Surges Ahead as H1 Growth Outpaces Expectations

    Orell Füssli navigated a mixed first half: modest revenue growth, margin pressure from product mix shifts, and selective investments shaping its future portfolio.

    Orell Füssli Surges Ahead as H1 Growth Outpaces Expectations
    • Group H1: Revenue rose to CHF 121.4m (CHF 120.1m PY) while adjusted EBIT fell to CHF 6.9m (margin 5.6% vs 8.5% PY), mainly due to a change in product mix in Security Printing.
    • Security Printing: Revenue increased to CHF 48.4m with a broadly diversified order book and high capacity utilisation into 2027; adjusted EBIT declined to CHF 8.5m because first‑half orders were less complex.
    • Industrial Systems (Zeiser): Revenue CHF 9.2m (slightly below prior year) and adjusted EBIT CHF -0.1m after Gulf project postponements; solid backlog and scheduled H2 deliveries are expected to push full‑year revenue and EBIT above last year.
    • Book Retailing (Orell Füssli Thalia): Proportionate revenue rose to CHF 55.4m, EBIT fell to CHF 1.0m due to acquisition costs; expanded market presence by opening three stores and acquiring A. Köhler AG (13 stationery outlets).
    • Procivis: Strong performance driven by eIDAS 2.0 momentum; secured two EU tender wins and benefits from growing demand for digital identity infrastructures despite some countries likely missing the 2026 EUDI wallet deadline.
    • Outlook: Full‑year revenue growth is expected slightly below the planned 4–6% range with an anticipated EBIT margin around 9% amid ongoing economic uncertainty; group headcount increased to 703 FTE.


    Orell Fuessli

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    ISIN:CH0003420806WKN:895701
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