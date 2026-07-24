AKTIE IM FOKUS
Atoss Software ziehen vorbörslich an - Profitabilität überrascht
- Vorbörslich 4,4 Prozent auf Tradegate nach Zahlen
- Erholung nach rund 40 Prozent Verlusten möglich
- Starkes Cloudgeschäft steigerte Umsatz und Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atoss Software haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit deutlichen Gewinnen auf die Quartalszahlen reagiert. Die Papiere des Software-Unternehmens notierten auf der Plattform Tradegate 4,4 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Damit könnten sich die Anteilsscheine ein Stück weit von ihren Verlusten von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn erholen. Ebenso wie andere Branchenwerte leiden auch die Anteilsscheine von Atoss schon länger unter der Sorge, dass KI-Anwendungen die klassischen Software-Produkte verdrängen könnten.
Atoss Software hatte dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Ein Händler sah dabei die Profitabilität über der Markterwartung. Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 71,50 auf Tradegate (24. Juli 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +38,50 %/+117,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es ist nicht wichtig, was Atoss heute verdient oder morgen. Wichtig ist in 4 Jahren. Und keiner weiß, was dann kommt: Nachdem alles gebaut wurde, was für KI nötig ist, kommen die Firmen dran, die damit Geld verdienen. Der Punkt ist: niemand weiß, wer das sein wird. Atoss kann dabei sein oder auch nicht.
ATOSS Software: Endlich günstig
Grüße
Softwareaktien scheinen aber wieder an Interesse zu gewinnen. Kann man auch bei Teamviewer seit geraumer Zeit beobachten.