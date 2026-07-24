AKTIEN IM FOKUS
VW setzt mit schwachem Quartal Autowerte unter Druck
- VW schwaches zweites Quartal beunruhigt Anleger
- Gesunkene Profitabilität und Umsatzprognose
- VW-Aktien fallen auf Tradegate um 2,5 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen beunruhigt am Freitag weiter die Anleger in der Autobranche. Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf der Plattform Tradegate um 2,5 Prozent sanken.
Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche AG sanken auf Tradegate um bis zu 0,8 Prozent. Für die Anteile der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE bahnt sich dort ein Minus von 1,8 Prozent an.
Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 56,66 auf Tradegate (24. Juli 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,79 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,90 %/+81,79 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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allein im Juli 2026 wurden schon über 1,4 Millionen
Aktien erworben 😃
die china connection scheint wohl ziemlich stark zu sein
Der Untergang der Bremer Vulkan-Werft
Erst die Schiffe nun die Autos
😇