VW blutet genau dort, wo früher die fetten Margen lagen

Volkswagen hat rund ein Drittel weniger verdient und kappt den Ausblick. China bricht weg, Audi und Porsche schwächeln – die alten Renditequellen liefern nicht mehr.

Volkswagen hat die Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einer gekappten Jahresprognose erneut verschreckt. Die VW-Vorzugsaktie verlor am Freitag auf Tradegate zeitweise knapp 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vorabend. Der Schock aus Wolfsburg belastete zunächst auch andere Autowerte, bevor sich Teile des Sektors wieder stabilisierten. Klar ist trotzdem: Die Zahlen treffen nicht nur VW, sondern setzen die Stimmung für deutsche Autowerte erneut unter Druck. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal zwar um 2 Prozent auf 82,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fiel jedoch um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro und blieb damit unter den Erwartungen. Die operative Marge lag nur noch bei 4,2 Prozent. Unter dem Strich brach der Gewinn sogar um rund ein Drittel auf 1,54 Milliarden Euro ein. Besonders schwer wiegt, dass Volkswagen den Umsatzausblick für 2026 senkte. Statt eines möglichen Umsatzplus von bis zu 3 Prozent rechnet Vorstandschef Oliver Blume nun im besten Fall nur noch mit einer stabilen Entwicklung. Im schlechteren Fall könnten die Erlöse um bis zu 3 Prozent sinken.