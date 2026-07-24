Anleger ziehen die Reißleine
VW blutet genau dort, wo früher die fetten Margen lagen
Volkswagen hat rund ein Drittel weniger verdient und kappt den Ausblick. China bricht weg, Audi und Porsche schwächeln – die alten Renditequellen liefern nicht mehr.
- Gewinn ein Drittel gesunken und Ausblick gekappt
- China liefert 37% Absatzrückgang und schwächerer Markt
- Umbau mit Kostensenkung und Abbau von 100000 Stellen
- Report: Achtung, Korrektur!
Volkswagen hat die Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einer gekappten Jahresprognose erneut verschreckt. Die VW-Vorzugsaktie verlor am Freitag auf Tradegate zeitweise knapp 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vorabend. Der Schock aus Wolfsburg belastete zunächst auch andere Autowerte, bevor sich Teile des Sektors wieder stabilisierten. Klar ist trotzdem: Die Zahlen treffen nicht nur VW, sondern setzen die Stimmung für deutsche Autowerte erneut unter Druck.
Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal zwar um 2 Prozent auf 82,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fiel jedoch um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro und blieb damit unter den Erwartungen. Die operative Marge lag nur noch bei 4,2 Prozent. Unter dem Strich brach der Gewinn sogar um rund ein Drittel auf 1,54 Milliarden Euro ein. Besonders schwer wiegt, dass Volkswagen den Umsatzausblick für 2026 senkte. Statt eines möglichen Umsatzplus von bis zu 3 Prozent rechnet Vorstandschef Oliver Blume nun im besten Fall nur noch mit einer stabilen Entwicklung. Im schlechteren Fall könnten die Erlöse um bis zu 3 Prozent sinken.
Auch beim Absatz wird der Konzern vorsichtiger. Volkswagen erwartet für 2026 nun einen Rückgang der Auslieferungen um 3 bis 7 Prozent. Zuvor hatte VW noch mit einem Absatz auf Vorjahresniveau von rund 9 Millionen Fahrzeugen gerechnet. Hauptgrund ist China: Dort brachen die Auslieferungen im zweiten Quartal um 37 Prozent ein, weil lokale Hersteller wie BYD und Geely bei Elektroautos weiter Druck machen.
Blume verweist auf massiven Gegenwind. Im ersten Halbjahr habe Volkswagen "anhaltende, unvermeidbare Gegenwinde in zweistelligen Milliarden-Beträgen" kompensieren können. "Gleichzeitig bleibt das Umfeld für die Automobilindustrie äußerst herausfordernd", sagte er mit Blick auf geopolitische Krisen, Handelskonflikte, hohe regulatorische Anforderungen, volatile Märkte und härteren Wettbewerb.
Der Druck erhöht den Zwang zum Umbau. Volkswagen will die Kosten senken, die Modellpalette straffen und die Produktion verschlanken. Im Raum steht ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Blume setzt zugleich auf neue Elektromodelle: Für die kompakten Modelle rund um den ID. Polo habe VW innerhalb weniger Wochen 70.000 Bestellungen erhalten. Doch das reicht Anlegern vorerst nicht. Für sie zeigt der Quartalsbericht: VW kämpft nicht nur mit einem schwachen Quartal, sondern mit einem Strukturproblem, das inzwischen die ganze Branche belastet.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion