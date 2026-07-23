Deutsche Bank zeichnet rosiges Bild!

Deutsche Bank Research hat nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis das Kursziel für ThyssenKrupp von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services (nach der Umbenennung jetzt tk accelis) würde einer Dividende in Form eines Geschäfts entsprechen, an dem der Industriekonzern weiterhin festhalten sollte. Der Analyst erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht jedoch aufgrund des bevorstehenden Deals mit tk accelis ein zusätzliches Aufwärtspotenzial von zwei Euro. Besonders profitiert derzeit die Sparte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) von der weltweiten Aufrüstung. Nach der Abspaltung hält ThyssenKrupp weiterhin 51 Prozent an dem Rüstungsunternehmen.

Bevor die Bullen bei ThyssenKrupp ab Anfang November 2024 die Führung übernahmen, befand sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Im Zuge des Abwärtstrends ab Ende November 2023 wurde am 11. September 2024 ein Allzeittief von 1,8795 Euro erreicht. Die deutsche Industrie befand sich zu dieser Zeit in einer Stagnationsphase, und die Gefahr einer Rezession war präsent. ThyssenKrupp wurde von den Marktteilnehmern als Rüstungsunternehmen wahrgenommen, was ab Anfang November 2024 zu einem deutlichen Kursanstieg führte. Ab Mitte April 2025 bildete sich eine Seitwärtsbewegung im Kurs zwischen 5,490 Euro und 7,880 Euro aus. Der Kurssprung am 20. Oktober fiel mit dem Börsengang der Tochtergesellschaft TKMS zusammen. Zeitweise erreichte die Marktkapitalisierung von TKMS fast das Niveau der Muttergesellschaft ThyssenKrupp. Auch die von der Gewerkschaft unterstützte Umstrukturierung der Stahlsparte trug zur Stabilisierung des ThyssenKrupp-Kurses bei. Darüber hinaus dürfte die für das Jahr 2026 geplante EU-Regelung zur Reduzierung der Stahlimporte der Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen und näherte sich erneut dem Bereich des Juli-Hochs um rund 12,48 Euro. Sollte die Deutsche Bank Research recht behalten, könnte dieses Mal aber der Widerstand fallen und die Aktie in Richtung 16 Euro steigen.

ThyssenKrupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der ThyssenKrupp AG bis auf 14,11 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MM6U64) überproportional mit einem Omega von 2,80 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 61 % und dem Ziel bei 14,11 Euro (4,05 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 24.08.2026 eine Rendite von rund 54 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 10,30 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,45 zu 1, wenn bei 10,30 Euro (1,65 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM6U64 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,68 – 2,70 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 11,75 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG akt. Kurs Basiswert: 11,91 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 4,05 Euro Omega: 2,80 Kurschance: + 54 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

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