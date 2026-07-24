Die Frühbucher-Einführungspreise für Omni SE, Omni Pro und Maxis von LiberNovo gelten nur noch eine Woche

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 24. Juli 2026 / Nur noch sieben Tage gilt der Einführungspreis 2026 von LiberNovo . In der gesamten EU und im Vereinigten Königreich gelten die Frühbucherpreise für die Serien Omni SE, Omni Pro und Maxis noch bis zum 31. Juli – dann endet das Angebot.

Die gesamte Produktpalette basiert auf dynamischer Ergonomie: Das Stützsystem verbindet Nackenstütze, Rückenlehne, Armlehnen und Sitzfläche, sodass sich alles gemeinsam bewegt, wenn Sie sich verschieben, vorbeugen oder zurücklehnen. Der Stuhl passt sich Ihren Bewegungen an und Sie können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Eine schnelle Auswahlhilfe

- Omni SE: Die einfachste Ausführung der Produktreihe. Kein Motor und kein Akku; Sie stellen die Lendenwirbelunterstützung manuell ein, und die automatische Stütze erledigt den Rest. Solide dynamische Ergonomie zum günstigeren Preis. Besserer Komfort, vereinfacht.

- Omni Pro: Der Premium-Stuhl der Produktreihe. Motorisierte Lendenwirbelverstellung und die OmniStretch-Rückenstreckfunktion auf Knopfdruck, dazu die im Sitz integrierte Active-Airflow-Belüftung für lange Arbeitstage und warme Räume, eine Basis aus Aluminium-Legierung und dänischer Gabriel-Stoff. Hier erreicht die Leistung ihren Höhepunkt.

- Maxis: Für Nutzer mit kräftigerer Statur entwickelt. Eine Sitztiefe von 52 cm für volle Oberschenkelunterstützung, ein breiterer Rahmen mit einer Tragkraft von bis zu 181 kg, mehr Bewegungsfreiheit und eine fünfstufige Neigungsverstellung von 105° bis 160° über progressive Federn, die auch bei stärkerer Statur für Stabilität bis ganz nach hinten sorgt. Wählen Sie zwischen Maxis Manual, Maxis Electric oder Maxis Airflow.

Preise bis zum Ende des Aktionszeitraums

- Europäische Union: Omni SE ab 589 € (regulär 929 €), Omni Pro ab 979 € (regulär 1.669 €), Maxis ab 829 € (regulär 1.399 €); die Ersparnis bei Kombi-Angeboten beträgt bis zu 48 %. Endet am 31. Juli um 18:00 Uhr MESZ auf eu.libernovo.com.

- Vereinigtes Königreich: Omni SE ab 509 £ (regulär 839 £), Omni Pro ab 849 £ (regulär 1.369 £), Maxis ab 719 £ (regulär 1.099 £); die Ersparnis bei Kombi-Angeboten beträgt bis zu 44 %. Das Angebot endet am 31. Juli um 17:00 Uhr BST auf uk.libernovo.com.