Warken wird Kanzleramtschefin
Für Sie zusammengefasst
- Nina Warken wird Kanzleramtschefin in Berlin
- Ankündigung durch Bundeskanzler Merz in Berlin
- Warken ersetzt Thorsten Frei, er wechselt zur Fraktion
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Die bisherige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wird neue Kanzleramtschefin. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mit. Die CDU-Politikerin folgt auf Thorsten Frei, der an die Unionsfraktionsspitze wechseln soll./sk/DP/jha
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