ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 210 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für SAP mit Kursziel 210 Euro
- CCB Bestand höher als von Markt und Jefferies erwartet
- Starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal gibt Schub
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen (CCB) sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal hin und sollte der Aktie angesichts ihrer niedrigen Bewertung kurzfristig einen Schub verpassen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 134,7 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,69 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,23 %/+57,62 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 210 Euro
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https://www.sap.com/investors/en/financial-documents-and-events/recent-results.html
Erste Einordnung: positiv – aber kein perfektes Zahlenwerk
Der entscheidende Punkt: Die operative Cloud-Dynamik ist stärker als befürchtet. Genau daran hatte der Markt zuletzt gezweifelt. Die Schwäche liegt beim Gewinn und bei den Margen.
|Kennzahl Q2
|Ist
|SAP-Konsens
|Abweichung
|Clouderlöse
|6,281 Mrd. €
|6,255 Mrd. €
|+0,4 %
|Gesamtumsatz
|9,878 Mrd. €
|9,849 Mrd. €
|+0,3 %
|Non-IFRS-Betriebsgewinn
|2,743 Mrd. €
|2,882 Mrd. €
|−4,8 %
|Non-IFRS-Marge
|27,8 %
|29,3 %
|−1,5 Prozentpunkte
|Non-IFRS-EPS
|1,59 €
|1,75 €
|−9,1 %
|Free Cashflow
|3,002 Mrd. €
|3,049 Mrd. €
|−1,5 %
Der offizielle Vergleichskonsens wurde zuletzt am 22. Juli aktualisiert. https://www.sap.com/investors/en/financial-documents-and-events/consensus.html?utm_source=chatgpt.com
Das sehr Positive
- Current Cloud Backlog: +26 % währungsbereinigt. Das ist stärker als die von SAP angekündigte leichte Abschwächung und dürfte auch über den Markterwartungen liegen.
- Reltio steuert weniger als einen Prozentpunkt bei: Auch organisch liegt das Wachstum damit ungefähr bei 25–26 %.
- Cloud ERP Suite: +27 % währungsbereinigt.
- Umsatz und Cloudumsatz leicht über Konsens.
- Free Cashflow wächst kräftig um 27 % und liegt praktisch im Rahmen der Erwartungen.
- Die Umsatz-, Cloud- und Cashflow-Prognosen bleiben bestehen.
Das Negative
- Der Betriebsgewinn liegt deutlich unter dem Konsens.
- Die Cloud-Bruttomarge fällt um 0,6 Prozentpunkte.
- Die operative Marge verfehlt den Konsens klar.
- Die Gewinnprognose wird um 100 Mio. € gesenkt.
Diese Prognosesenkung ist allerdings ausdrücklich mit der Verwässerung durch Dremio und Prior Labs begründet. Der neue Mittelpunkt von 12,0 Mrd. € liegt sogar noch leicht über dem FY-Konsens von 11,935 Mrd. €. Das ist daher keine klassische operative Gewinnwarnung.
Marktreaktion
Die SAP-ADR sprang unmittelbar nach Veröffentlichung nachbörslich auf 153,46 USD beziehungsweise +4,94 %. Das ist erst eine frühe, noch volatile Reaktion, aber eindeutig positiv. https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-7-23-sap-se-stock/?utm_source=chatgpt.com
Warum der Kurs trotz Gewinnverfehlung steigt: Der Markt hatte vor allem Angst vor einem Einbruch des Cloud-Auftragseingangs. Diese Angst wird durch +26 % Cloud Backlog vorerst widerlegt.
Zwischenfazit: Die Zahlen reichen sehr wahrscheinlich für eine deutliche Erholung morgen. Ob daraus mehr als ein Eröffnungssprung wird, entscheidet jetzt der Call um 23:00 Uhr – insbesondere die Erklärung der Margenschwäche und der Ausblick auf das zweite Halbjahr.
So schön positiv wie sich dein Beitrag liest, das letze Wort zum Kurs haben leider andere,morgen werden wir sehen,was die davon halten . Überhaupt,seit Monaten sollte man sich eher von Investitionen in Aktien fernhalten, heute rauf, morgen wieder runter! Mal wird Software gedrückt,mal KI Werte,mal Immowerte,dann Energiewerte,mal Pharma,mal Chemie. Je nachdem wie der Krieg am Golf läuft, werden mal Rüstungswerte gedrückt,mal Ölkonzerne. Aktuell nur Chaos