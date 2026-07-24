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    Aktien Asien

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    Verluste vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen fielen deutlich durch Techdruck
    • Kospi sank 5,7 Prozent, Halbleiterwerte fielen deutlich
    • Inflationsängste und Ölpreis drücken Renditen weltweit
    Aktien Asien - Verluste vor dem Wochenende
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Dabei standen besonders die technologielastigeren Börsen unter Druck.

    Halbleiterwerte reagierten dabei auf die schwachen Vorgaben aus den USA. Die anhaltenden militärischen Schläge im Iran und der hohe Ölpreise belasteten über die Inflationsseite und steigende Renditen an Anleihemärkten. "Wachstumsaktien leiden besonders unter aufkommender Inflation", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank fest. "Ihre Gewinne liegen in der Zukunft und sind bei höheren Teuerungsraten heute weniger wert - weil der Zins steigt."

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    Der volatile südkoreanische Leitindex Kospi sank um 5,7 Prozent. Die im Wochenverlauf aufgebauten Gewinne wurden damit wieder abgegeben. Samsung und Hynix lagen auffallend im Minus. Sie litten damit nicht nur unter der Schwäche des Halbleitersektors, sondern reagierte auch auf Verkäufe durch Hedge Fonds, die so Mittel für den anstehenden Börsengang des Speicherchipherstellers CXMT Corp in China aufbauen wollen.

    Japanische Aktien standen ebenfalls unter Druck. Der Nikkei 225 verlor 2,73 Prozent auf 64.611,15 Punkte. Unter Druck standen dabei Werte wie Softbank . Inflationsdaten für Juni bewegten sich zwar im Rahmen der Erwartungen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dies änderte aber nichts an den neu entstandenen Inflations- und Zinssorgen.

    Auch die chinesischen Börsen schwächelten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 1,4 Prozent fiel.

    Nicht ganz so stark waren die Abgaben in Australien. Der Leitindex S&P ASX 200 sank um 0,75 Prozent auf 8.772,30 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Einkaufsmanagerindizes von S&P, die besser als erwartet ausgefallen seien./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 29,65 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von SoftBank Group bezifferte sich zuletzt auf 167,96 Mrd..





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