Makenita Resources erweitert die Projektfläche bei der Wolframlagerstätte Sisson West in New Brunswick um mehr als das Doppelte

- Nach positiven ersten Ergebnissen der magnetischen Flugvermessungen im Jahr 2026 wurden weitere Claims erworben, wodurch die Projektfläche um mehr als das Doppelte auf 22.665 Acres vergrößert wurde.

- Die Erweiterung zielt auf eine zusätzliche Ausdehnung der Streichlänge entlang des vielversprechenden von Südwest nach Nordost verlaufenden Strukturtrends ab, der bei der jüngsten Auswertung der magnetischen Vektorinversion identifiziert wurde.

- Kompakte Aktienstruktur: Bei etwas mehr als 35 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sieht das Management ein erhebliches Hebelpotenzial bei einem Explorationserfolg im weiteren aktiven Verlauf des Jahres 2026.

Vancouver, BC – 24. Juli 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. („Makenita“) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Mineralclaims auf seinem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick erworben hat. Damit hat sich die Projektfläche von 9.845 Acres auf 22.665 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt; das Gebiet grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF).

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, kommentierte: „Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Makenita. Die Erweiterung unserer Projektfläche um mehr als das Doppelte direkt neben der Lagerstätte Sisson – zu einem Zeitpunkt, an dem Sisson von der Bundesregierung als ‚Nation-Building Project‘ ernannt wurde – unterstreicht den strategischen Wert dieses Gebiets. Bei etwas mehr als 35 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sieht das Management ein erhebliches Hebelpotenzial bei jedem Explorationserfolg, und wir erwarten für den verbleibenden Teil des Jahres 2026 eine rege Aktivität auf mehreren Projekten.“

Abbildung 1 – Neue Karte des Projekts Sisson West mit erheblicher Flächenerweiterung

Abbildung 2 – Regionale magnetische TMI-Karte, die das magnetische Hoch zeigt, das sich von der Lagerstätte Sisson entlang der Ostseite des Granits Howards Peak nach Süden erstreckt.

Die Erweiterung folgt auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Juli 2026, in der über die Identifizierung eines klar definierten magnetischen Hochs und eines bohrbereiten Ziels im ursprünglichen Konzessionsgebiet berichtet wurde. Die Daten aus der Flugvermessung und regionalen historischen Daten wurden zusammengestellt und ausgewertet, und derzeit wird ein Bohrprogramm für das Konzessionsgebiet erarbeitet. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Wolframmine Sisson, an die das Projekt von Makenita direkt angrenzt, kürzlich vom kanadischen Premierminister Mark Carney zu einem der ersten „Nation-Building Projects“ ernannt wurde.1