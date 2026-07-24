Adelayde Exploration beauftragt Bohrunternehmen für das Goldprojekt Clayton Ridge in Nevada

Vancouver, B.C. – 24. Juli 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag über Bohrdienstleistungen mit Titan Drilling Ltd. („Titan“) abgeschlossen hat, welchem zufolge Titan das vollständig finanzierte erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Clayton Ridge im Esmeralda County, Nevada, durchführen wird.

Highlights:

- Die Bohrungen auf dem Goldprojekt Clayton Ridge in Nevada werden voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen.

- Adelayde verfügt über ausreichende Mittel, um im zweiten Halbjahr 2026 mehrere Arbeitsprogramme in seinem gesamten Portfolio aggressiv voranzutreiben, unter anderem mit Fokus auf Gold in Nevada und auf Antimon in New Brunswick.

- Die Datenergebnisse aus dem Antimonprojekt Lake George des Unternehmens werden in Kürze erwartet.

- Angesichts einer sich verschärfenden Versorgungslage, eskalierender geopolitischer Spannungen und einer steigenden globalen Nachfrage nach sicheren nordamerikanischen Bezugsquellen ist das Unternehmen mit zwei Projekten für kritische Verteidigungsmetalle gut positioniert.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: „Dieses Bohrprogramm stellt die erste Bohrkampagne des Unternehmens auf einem Projekt dar, das unserer Ansicht nach im Verhältnis zu seinem Potenzial bisher nur unzureichend erkundet wurde, und ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Dank unserer soliden Finanzlage sind wir gut positioniert und finanziell abgesichert, um mehrere Explorationsprogramme in unserem gesamten Portfolio voranzutreiben, darunter das Antimonprojekt Lake George, bei dem wir in Kürze mit den Datenergebnissen rechnen. Unser Projektportfolio umfasst sowohl Antimon als auch Wolfram und bietet uns damit ein Engagement in zwei kritischen Verteidigungsmetallen. Angesichts anhaltender Störungen in den globalen Lieferketten und zunehmender geopolitischer Spannungen gewinnen sichere nordamerikanische Bezugsquellen für diese strategischen Rohstoffe zunehmend an Bedeutung. Wir gehen davon aus, auf mehreren Projekten sehr aktiv zu sein, und freuen uns darauf, im Laufe des restlichen Jahres über den Fortschritt unserer Explorationsaktivitäten zu berichten.“

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