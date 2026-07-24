Linnemann wird Bundesgesundheitsminister
Für Sie zusammengefasst
- Carsten Linnemann wird Bundesgesundheitsminister
- Ankündigung durch Kanzler Friedrich Merz in Berlin
- Er ersetzt Nina Warken die Kanzleramtschefin wird
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird neuer Bundesgesundheitsminister. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete folgt Nina Warken nach, die Kanzleramtschefin wird./sk/DP/mis
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