ROUNDUP
SAP schließt überraschend viele Cloudverträge ab - Aktie zieht stark an
- Cloud-Abo-Umsatz steigt binnen Jahr um 27 Prozent
- KI stärkt Cloudaufträge und Current Backlog
- Quartalsgewinn steigt auf 2,21 Mrd Euro bei SAP
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Verträgen. Der in den kommenden 12 Monaten zu erwartende Umsatz mit den Abo-Verträgen legte bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro zu, wie die Walldorfer am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. Das war auch ein schnelleres Wachstum als im ersten Quartal. Die Aktie zog am Freitag kräftig an.
Das Tempo der Nachfrage ließ bei den Anlegern nämlich verschmerzen, dass sich das operative Ergebnis im Quartal schwächer entwickelte als gedacht und SAP-Chef Christian Klein in dem Bereich wegen zweier Zukäufe auch die Jahresprognose senkte. Die in New York gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine von SAP hatten nachbörslich bereits zugelegt, die Hauptnotierung der Aktie in Frankfurt gewann am Morgen 5,7 Prozent.
Für Anaylst Charles Brennan von der US-Investmentbank Jefferies war die Entwicklung des Vertragsbestands das klare Highlight der Resultate. Damit trotze SAP der Vorsicht von Investoren. Er habe zwar geschätzt, dass der Dax-Konzern die Markterwartungen schlagen könnte, aber nicht in diesem Ausmaß. Selbst die schwach ausgefallene operative Marge dürfte im Umfeld aktuell sehr vorsichtiger Anleger angesichts des Schwungs bei den Aufträgen nicht negativ ins Gewicht fallen.
Toby Ogg von JPMorgan hingegen sprach von einer negativen Überraschung bei der Margenentwicklung. Die Jahresprognose des operativen Ergebnisses hänge nun von einer Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte ab.
Klein führte das Abschneiden beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, auf die Initiativen rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zurück. "Dieses Ergebnis wird durch unsere Strategie für das autonome Unternehmen gestützt, in deren Rahmen unsere SAP Autonomous Suite und SAP Business AI Platform auf große Resonanz stoßen", sagte er laut Mitteilung.
Im Juli hatte SAP die Übernahmen von Dremio und Prior Labs abgeschlossen. Bei beiden kleineren Einheiten dürften im zweiten Halbjahr Verluste auflaufen, sagte Finanzchef Dominik Asam in einer Telefonkonferenz. Die Übernahmen seien auch der Grund für den beim Ergebnis geänderten Ausblick. So geht das Management beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt dieses Jahr nur noch von einem Wachstum von 13 bis 17 Prozent aus. Klein hatte zuvor noch 14 bis 18 Prozent anvisiert.
Nach Asams Darstellung hätte der Konzern aus dem rein operativen Geschäft ohne die Zukäufe gerechnet den Ergebnisausblick gar erhöhen können. Jedoch wolle der Konzern im aktuellen Umfeld Geld in die Kundengewinnung stecken und investierte dafür ins Marketing.
Im zweiten Quartal blieb SAP bei der Kennzahl auch deswegen hinter den Erwartungen zurück, sie stieg um 7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro. Asam verwies unter anderem auf höhere Marketingkosten für die KI-Produktangebote, aber auch auf gestiegene Kosten für die Verwendung von KI-Modellen. Vor allem in der Entwicklung von Software nutzt SAP die Programmierhilfen der Textroboter, die bei intensivem Gebrauch auch teuer werden können.
Im Gegenzug erspart die KI den Walldorfern die Suche nach neuen Mitarbeitern in dem Bereich. Chef Klein sprach im Analystencall von einer Produktivitätssteigerung von 30 Prozent in der Entwicklung von Software. Bei Einstellungen könne sich SAP nun ganz auf KI-Experten verlegen, in der Softwareentwicklung selbst seien dank der Nutzung von den Text- und Programmierrobotern keine Einstellungen mehr nötig.
Unter dem Strich machte SAP mit 2,21 Milliarden Euro in den drei Monaten bis Ende Juni gut ein Viertel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Der Gesamtumsatz legte im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an. Bei den Umsatzkennzahlen sowie dem erwarteten Barmittelzufluss von rund 10 Milliarden Euro blieb das Unternehmen denn auch bei seinen Jahresprognosen. Allerdings unterstellt das Management dabei, dass es im Nahostkrieg bald eine Deeskalation gibt./men/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 135,6 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,54 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,15 %/+57,51 % bedeutet.
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https://www.sap.com/investors/en/financial-documents-and-events/recent-results.html
Erste Einordnung: positiv – aber kein perfektes Zahlenwerk
Der entscheidende Punkt: Die operative Cloud-Dynamik ist stärker als befürchtet. Genau daran hatte der Markt zuletzt gezweifelt. Die Schwäche liegt beim Gewinn und bei den Margen.
|Kennzahl Q2
|Ist
|SAP-Konsens
|Abweichung
|Clouderlöse
|6,281 Mrd. €
|6,255 Mrd. €
|+0,4 %
|Gesamtumsatz
|9,878 Mrd. €
|9,849 Mrd. €
|+0,3 %
|Non-IFRS-Betriebsgewinn
|2,743 Mrd. €
|2,882 Mrd. €
|−4,8 %
|Non-IFRS-Marge
|27,8 %
|29,3 %
|−1,5 Prozentpunkte
|Non-IFRS-EPS
|1,59 €
|1,75 €
|−9,1 %
|Free Cashflow
|3,002 Mrd. €
|3,049 Mrd. €
|−1,5 %
Der offizielle Vergleichskonsens wurde zuletzt am 22. Juli aktualisiert. https://www.sap.com/investors/en/financial-documents-and-events/consensus.html?utm_source=chatgpt.com
Das sehr Positive
- Current Cloud Backlog: +26 % währungsbereinigt. Das ist stärker als die von SAP angekündigte leichte Abschwächung und dürfte auch über den Markterwartungen liegen.
- Reltio steuert weniger als einen Prozentpunkt bei: Auch organisch liegt das Wachstum damit ungefähr bei 25–26 %.
- Cloud ERP Suite: +27 % währungsbereinigt.
- Umsatz und Cloudumsatz leicht über Konsens.
- Free Cashflow wächst kräftig um 27 % und liegt praktisch im Rahmen der Erwartungen.
- Die Umsatz-, Cloud- und Cashflow-Prognosen bleiben bestehen.
Das Negative
- Der Betriebsgewinn liegt deutlich unter dem Konsens.
- Die Cloud-Bruttomarge fällt um 0,6 Prozentpunkte.
- Die operative Marge verfehlt den Konsens klar.
- Die Gewinnprognose wird um 100 Mio. € gesenkt.
Diese Prognosesenkung ist allerdings ausdrücklich mit der Verwässerung durch Dremio und Prior Labs begründet. Der neue Mittelpunkt von 12,0 Mrd. € liegt sogar noch leicht über dem FY-Konsens von 11,935 Mrd. €. Das ist daher keine klassische operative Gewinnwarnung.
Marktreaktion
Die SAP-ADR sprang unmittelbar nach Veröffentlichung nachbörslich auf 153,46 USD beziehungsweise +4,94 %. Das ist erst eine frühe, noch volatile Reaktion, aber eindeutig positiv. https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-7-23-sap-se-stock/?utm_source=chatgpt.com
Warum der Kurs trotz Gewinnverfehlung steigt: Der Markt hatte vor allem Angst vor einem Einbruch des Cloud-Auftragseingangs. Diese Angst wird durch +26 % Cloud Backlog vorerst widerlegt.
Zwischenfazit: Die Zahlen reichen sehr wahrscheinlich für eine deutliche Erholung morgen. Ob daraus mehr als ein Eröffnungssprung wird, entscheidet jetzt der Call um 23:00 Uhr – insbesondere die Erklärung der Margenschwäche und der Ausblick auf das zweite Halbjahr.
So schön positiv wie sich dein Beitrag liest, das letze Wort zum Kurs haben leider andere,morgen werden wir sehen,was die davon halten . Überhaupt,seit Monaten sollte man sich eher von Investitionen in Aktien fernhalten, heute rauf, morgen wieder runter! Mal wird Software gedrückt,mal KI Werte,mal Immowerte,dann Energiewerte,mal Pharma,mal Chemie. Je nachdem wie der Krieg am Golf läuft, werden mal Rüstungswerte gedrückt,mal Ölkonzerne. Aktuell nur Chaos