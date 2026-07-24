Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax erholt sich etwas - SAP zieht an
- Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch zum Schluss
- SAP beflügelt Dax auf 24.890 Punkte im Handel
- MDax steigt 0,4% auf 31.784, EuroStoxx gewinnt 0,5
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag hat sich der Dax zum Wochenschluss erst einmal stabilisiert. Dank deutlicher Gewinne bei den Aktien des Schwergewichts SAP legte der deutsche Leitindex im frühen Handel am Freitag um 0,5 Prozent auf 24.890 Punkte zu. Europas Branchenprimus kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Aboverträgen. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer ein moderates Plus an.
Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,4 Prozent auf 31.784 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 135,6 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,54 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,23 %/+57,62 % bedeutet.
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GuMo, nach einem kleineren Pullback (evtl zum Opening?) erwarte ich, dass er die 900 anpeilen wird um das FVG aus dem 1std TF abzuholen. Also hält er sich in der Spanne zwischen 685-730 würde ich von da an einen Long starten.
Keine finanziellen Sorgen, alles nur ein Spiel, Haus, Hof, Garten, Lebenserfahrung und ein grünes Depot – klingt nach einem beneidenswert entspannten Leben.
Da fragt man sich nur, warum jemand mit so viel Gelassenheit ausgerechnet in einem Börsenforum so verbissen, rechthaberisch und respektlos auftreten muss. Wer wirklich so entspannt ist, hat das doch gar nicht nötig.
denke der macht jetzt sinn PM6E4Q mit stop auf die 0,95