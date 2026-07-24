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Blume will VW-Sparpaket bis Jahresende festzurren
- Blume will neues Sparpaket noch in diesem Jahr
- Beschlüsse im Aufsichtsrat bis Jahresende geplant
- Aussage im Interview der Deutschen Presseagentur
WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Chef Oliver Blume strebt eine Verabschiedung seines neuen Sparpakets für den Konzern noch in diesem Jahr an. Sein Ziel sei es, dazu bis Jahresende Beschlüsse im Aufsichtsrat zu treffen, sagte Blume im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende dort ein großes Stück weiter sind."
Vor zwei Wochen waren die Sparpläne erstmals im VW-Aufsichtsrat behandelt worden und bei Arbeitnehmervertretern und dem an VW beteiligten Land Niedersachsen auf Widerstand gestoßen. Vier Werke und bis zu 50.000 Stellen zusätzliche stehen auf der Kippe. Das Kontrollorgan habe sich vor zwei Wochen erstmals umfassend mit dem Thema befasst, sagte Blume. "Dort gab es sehr konstruktive, aber auch kontroverse Diskussionen. Wir haben dort noch keinen umfassenden Beschluss treffen können."
Im September solle es eine weitere Sitzung dazu geben. "Und ich bin auch fest davon überzeugt, da dieses Paket so groß ist, wird es auch noch weitere Sitzungen in diesem Jahr dazu geben", so Blume. "Jetzt geht es erst mal um den großen Rahmen, den wir dort vereinbaren." Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass dies bis Jahresende gelingen werde. "Da gehe ich schon fest davon aus, dass wir das in diesem Jahr machen müssen."/fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 71,82 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,79 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,90 %/+81,79 % bedeutet.
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Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !
Friseuse, was heißt: populistischen Murks von AfD, welcher Murks ist dir den lieber, der von den Grünen oder Merz...oder lieber die SPD? Die genannte Kandidaten tragen einen guten Teil dazu bei Deutschland zu de Industrialusieren. Die Konzerne ächzen unter der hohen Steuerlast, Energiepreise kaum noch zu stemmen, weil Russland Gas brauchen wir ja nicht, Atomkraftwerke voll funktionsfähig wurden in die Luft gesprengt. Wer da glaubt wir können unseren Energie Bedarf durch Wind und Sonne decken glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Deutschland, einst eine Autonation lässt sich von den Brüsseler Autokraten vorschreiben was zu tun ist...Verbrenner Aus, Co Werte Wahnsinn. Die guten Diesel Motoren von VW, noch nicht gut genug?? Da wurde von Seiten VW schon zwangs Manipuliert um Werte zu erreichen die es gar nicht schaffen kann. Warum die Gewerkschaften da nicht Sturm gelaufen sind, ein Schelm der böses denkt. Immer mehr Bürokratie und Sinnbefreite Auflagen für Konzerne, mach nur weiter so, Merz und Co, sponsort diesen Irrsinn mit unseren Steuergeldern. VW jetzt in die Rüstung??? Sind die alle völlig durchgeknallt? Alle schon unsere Vergangenheit vergessen? Glaubt jemand das die Rüstungsbranche ewig erfolgreich ist? Der tiefe Fall von Rheinmetall sollte Warnung genug sein. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad mit der Kriegstreiberei von Merz.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.