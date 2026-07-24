LPKF Laser & Electronics Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,42 % - 24.07.2026

Mit einer Performance von -6,42 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -19,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,750€, mit einem Minus von -6,42 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -10,76 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -18,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,35 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +142,64 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,78 % 1 Monat -52,35 % 3 Monate -10,76 % 1 Jahr +58,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.07.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von LPKF Laser & Electronics. Diskussionsthemen: charttechnische Volatilität, historische Höchststände, Lide als Treiber, Übernahme-Risiken zugunsten alter Aktionäre, sowie Halbjahresbericht: Elektronik-Umsatz steigt, Nettogewinn negativ. Marktkapitalisierung ca. 320–380 Mio. EUR. Kursziel 22 €, Fiedlers 70%-Marktanteil-Ziel, Umsatzprognose für 2030 bleibt aus.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 307,43 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,35 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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