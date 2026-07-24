TUI-Bonus-Zertifikat mit 20%-Chance und 38% Sicherheitspuffer

Trotz der nach wie vor unsicheren geopolitischen Lage bekräftigten Experten nach den bereits im April gesenkten Jahreszielen des Reisekonzerns ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die TUI-Aktie.

Die Aktie des Touristikkonzerns TUI, die noch am 9. Februar 2026 bei 9,56 Euro auf dem höchsten Stand seit zwölf Monaten gehandelt wurde, geriet wegen der negativen Effekte des Iran-Krieges stark unter Druck. Nachdem sich die im MDAX gelistete Aktie von ihrem Jahrestief vom 30. April 2026 bei 6,08 Euro bis Ende Juni wieder auf 7,78 Euro erholen konnte, gab sie nach dem neuerlichen Aufflammen des Nahost-Konfliktes wieder auf 6,72 Euro nach.

Anlage-Idee: Für Anleger, die nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte TUI-Aktie, die seit dem Jahresbeginn bereits ein Viertel ihres Wertes eingebüßt hat, in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der TUI-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 4,20 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. September 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 8 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FE4EQ32) auf die TUI-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 8 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. September 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 4,20 Euro. Beim TUI-Aktienkurs von 6,72 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 6,68 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 6,68 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 19,76 Prozent (gleich 17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,50 Prozent auf 4,20 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 4,20 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine TUI-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 6,68 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TUI-Aktien oder von Anlageprodukten auf TUI-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.