Jefferies belässt Intel auf 'Hold' - Ziel 120 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 92,08 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +12,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 462,74 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -13,25 %/+30,12 % bedeutet.