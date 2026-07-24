ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Intel auf 'Hold' - Ziel 120 Dollar
- Jefferies belässt Intel auf Hold mit Ziel 120 USD
- Bessere Preise und Rekordwachstum beim Serverumsatz
- Siebtes Quartal in Folge übertrifft Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Durchweg bessere Preise und ein Rekordwachstum der Serverumsätze hätten beim Halbleiterkonzern das siebte Quartal in Folge zu übertroffenen Erwartungen und steigenden Prognosen geführt, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 92,08 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +12,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 462,74 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -13,25 %/+30,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 120 US-Dollar
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀