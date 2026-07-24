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    Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

    Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    23. Juli 2026, Corpus Christi, Texas / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-ener ... freut sich, die folgenden Ergebnisse der jüngsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens vom 23. Juli 2026 (die „Jahreshauptversammlung“) bekannt zu geben:

     

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    -          Amir Adnani, Spencer Abraham, David Kong, Vincent Della Volpe, Gloria Ballesta und Trecia Canty wurden in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt;

     

    -          Die Bestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens für das am 31. Juli 2026 endende Geschäftsjahr wurde bestätigt; und

     

    -          Die unverbindliche Abstimmung des Unternehmens über die Vergütung seiner namentlich genannten Führungskräfte wurde genehmigt.

     

    Die vollständigen Ergebnisse zu allen auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellten Angelegenheiten finden Sie im aktuellen Bericht des Unternehmens auf Formular 8-K, der auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde.

     

    Im Anschluss an die Hauptversammlung wurden die folgenden Führungskräfte des Unternehmens vom Vorstand des Unternehmens wiederbestellt:

     

    Amir Adnani: Präsident und Vorstandsvorsitzender;

     

    Josephine Man: Finanzvorstand, Schatzmeisterin und Sekretärin;

     

    Scott Melbye Stellvertretender Vorstandsvorsitzender; und

     

    Brent Berg Senior Vice President, US-Geschäft.

     

    Über Uranium Energy Corp

     

    Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtkapazität von etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr an seinen Standorten in Wyoming und Südtexas. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kern das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten in den USA an, um die dortige Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten geführt, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur verfügen.

     

    Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:

    Gebührenfrei: (866) 748-1030

    Fax: (361) 888-5041

    E-Mail: info@uraniumenergy.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Börseninformationen:

    NYSE American: UEC

    WKN: AØJDRR

    ISN: US9168961038

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Uranium Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,645EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.




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