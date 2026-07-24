Iran meldet US-Beschuss im Norden des Landes
- Iran meldet US-Beschuss im Norden des Landes
- Marinebasis am Kaspischen Meer getroffen gemeldet
- Projektile in Piranschahr und Flugabwehr in Teheran
TEHERAN (dpa-AFX) - Während sich US-Angriffe zumeist auf den Süden des Irans beschränkt hatten, meldet die Islamische Republik nun US-Beschuss im Norden. Eine Marinebasis am Kaspischen Meer sei getroffen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Gilan.
Auch in Piranschahr im nördlichen Iran an der Grenze zum Irak seien am Morgen Projektile eingeschlagen, hieß es in einem separaten Bericht der Agentur unter Berufung auf den örtlichen Katastrophenschutz. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Das US-Militär hatte in der Nacht von Angriffen auf Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen gesprochen. Angriffe im Norden des Irans waren zuletzt selten. In der Nacht zum Mittwoch war erstmals wieder die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden./mar/DP/mis
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die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.