Adidas unter Druck - Händler vermissen Eckdaten

Bei den Puma-Aktien ging es am Freitag weniger stark um 0,6 Prozent nach unten./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,57 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,30 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +8,50 %/+34,90 % bedeutet.