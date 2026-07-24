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    AKTIEN IM FOKUS

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    Adidas unter Druck - Händler vermissen Eckdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien fallen auf Sechswochentief 168,65
    • Kurs fiel unter 21 und 50 Tage Linien chart schwach
    • Ausbleiben positiver Daten vor Quartal drückte
    AKTIEN IM FOKUS - Adidas unter Druck - Händler vermissen Eckdaten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Adidas -Aktien bleiben am Freitag unter Druck. Die Abwärtsspirale wird allerdings im frühen Xetra-Handel stärker, denn dort sank der Kurs zeitweise um mehr als fünf Prozent auf ein Sechswochentief. Mit zuletzt 168,65 Euro sackten die Titel nach der 21-Tage-Linie, die vor einigen Tagen unterschritten wurde, nun auch noch unter die 50-Tage-Linie. Die charttechnische Lage trübt sich damit kurzfristig weiter ein.

    Als Begründung verwiesen Händler auf Enttäuschung, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe. Deren Ausbleiben habe sich dann auch schon nachbörslich belastend ausgewirkt. Seit April hatten die Aktien eine Rally hinter sich, die Anfang Juli während der Fußball-Weltmeisterschaft bei fast 188,80 Euro ihren Höhepunkt fand. Seitdem haben sie elf Prozent an Wert verloren.

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    Bei den Puma-Aktien ging es am Freitag weniger stark um 0,6 Prozent nach unten./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,30 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +8,50 %/+34,90 % bedeutet.





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