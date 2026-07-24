BERNSTEIN RESEARCH stuft AMD auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 473,8EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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