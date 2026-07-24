BERNSTEIN RESEARCH stuft AMD auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 473,8EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: USD
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