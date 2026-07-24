JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,89 % und einem Kurs von 136,6 auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,84 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +19,80 %/+57,05 % bedeutet.