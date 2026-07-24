Börsenstart Europa - 24.07. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.783,06 PKT und steigt um +0,31 %. Top-Werte: Nemetschek +4,55 %, flatexDEGIRO +2,61 %, FUCHS Pref +2,24 % Flop-Werte: Sartorius Vz. -3,37 %, Porsche AG -1,82 %, Porsche Holding SE -1,48 %

Der DAX steht aktuell (09:59:26) bei 24.880,61 PKT und steigt um +0,53 %. Top-Werte: SAP +4,55 %, Deutsche Boerse +1,96 %, Siemens Energy +1,09 % Flop-Werte: Brenntag -1,65 %, Zalando -1,55 %, Infineon Technologies -1,21 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.727,38 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Nemetschek +4,55 %, SAP +4,55 %, ATOSS Software +4,03 %

Flop-Werte: Verbio -6,10 %, Sartorius Vz. -3,37 %, Eckert & Ziegler -1,48 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.239,37 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: SAP +4,55 %, Wolters Kluwer +2,28 %, Deutsche Boerse +1,96 %

Flop-Werte: Sanofi -3,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,94 %, Infineon Technologies -1,21 %

Der ATX steht bei 6.502,41 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.

Top-Werte: Andritz +4,06 %, voestalpine +1,65 %, Erste Group Bank +1,55 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,86 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %, Verbund Akt.(A) -1,08 %

Der SMI bewegt sich bei 14.269,32 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Nestle +1,30 %, Swiss Re +1,06 %, Kuehne + Nagel International +0,79 %

Flop-Werte: Geberit -1,00 %, Sika -0,94 %, Givaudan -0,93 %

Der CAC 40 steht bei 8.302,19 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +4,48 %, Capgemini +3,19 %, STMicroelectronics +2,25 %

Flop-Werte: Carrefour -5,81 %, Sanofi -3,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,94 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.187,75 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,19 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,59 %, Sandvik +1,37 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -11,79 %, Getinge (B) -0,92 %, AstraZeneca -0,77 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.265,00 PKT und steigt um +2,04 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +5,96 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,74 %, Coca-Cola HBC +1,25 %

Flop-Werte: Jumbo -0,52 %, Viohalco -0,51 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,28 %