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    ROUNDUP

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    Atoss profitiert von Cloud-Geschäft - Bestätigt Ergebnisausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Ebit im 2. Quartal deutlich gestiegen
    • Cloud-Backlog um 25 Prozent auf 120,7 Mio erhöht
    • Erwartet 2026 Umsatz 235–245 Mio und 35% Ebit
    ROUNDUP - Atoss profitiert von Cloud-Geschäft - Bestätigt Ergebnisausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Atoss Software hat dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Dabei verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg neuer Software-Verträge, nachdem diese im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr noch stagniert hatten, wie der Spezialist für Personalmanagement am Freitag in München mitteilte. Die Ergebnisprognose bestätigte Atoss.

    Die Erlöse legten im zweiten Quartal auf rund 51,8 Millionen Euro zu, wie das Softwareunternehmen mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 45,8 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent. Dabei profitierte das Unternehmen von Einsparungen und Effizienzsteigerungen durch Prozessoptimierungen und Digitalisierung, wie es hieß.

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    Die im SDax notierte Aktie legte am Vormittag um 6,6 Prozent zu. Dabei war das Umfeld für Software-Werte dank deutlicher Gewinne des Schwergewichts SAP nach Zahlen insgesamt positiv. Das Ergebnis von Atoss lag etwas über den Erwartungen. Der Umsatz fiel hingegen leicht schwächer aus als vom Markt angenommen. Damit erholt sich das Papier ein Stück weit von seinen Verlusten von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn. Ebenso wie andere Branchenwerte leiden auch die Anteilsscheine von Atoss schon länger unter der Sorge, dass KI-Anwendungen die klassischen Software-Produkte verdrängen könnten.

    Die Auftragslage entwickelte sich den Angaben zufolge positiv. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich per Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 120,7 Millionen Euro.

    Die wachsende Cloud-Durchdringung stärke die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und erhöhe die Qualität der wiederkehrenden Umsätze, teilte Atoss weiter mit. Insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz sieht das Unternehmen weitere Chancen, Effizienz und Produktivität weiter zu erhöhen.

    Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr bekräftigte Atoss und erwartet weiter eine Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Der Umsatz soll 210 bis 215 Millionen Euro betragen. Hier war Atoss zuletzt von rund 215 Millionen ausgegangen.

    Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die Erlöse sollen auf 235 bis 245 Millionen Euro klettern. Ende Januar hatte das Unternehmen rund 245 Millionen in Aussicht gestellt. Die Ebit-Marge soll "jedenfalls" 35 Prozent erreichen./nas/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,84 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +19,88 %/+57,16 % bedeutet.





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