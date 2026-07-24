🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen...

    Für Sie zusammengefasst
    • Auslandsgeschäft erreicht 14,3 Mrd Prämienvolumen
    • Auslandsanteil am Prämienvolumen 56 Prozent
    • Tschechien und Polen dominieren Auslandgeschäfte
    APA ots news - FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen wächst auf 14,3 Mrd.

    Auslandsanteil am Prämieneinkommen steigt auf 56%, wichtigste Märkte bleiben Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Türkei und Slowakei

    Wien (APA-ots) - Die fünf international tätigen österreichischen Versicherungsgruppen
    haben ihr Auslandsgeschäft im Jahr 2025 weiter ausgebaut. Das im Ausland erzielte Prämienvolumen stieg auf 14,3 Mrd. und lag damit um 10,7% über dem Vorjahr. Damit übertraf das Ausland erneut das heimische Geschäft, das ein Prämienvolumen von 11,3 Mrd. erreichte; der Anteil des Auslandsgeschäfts erhöhte sich damit auf 56%. Das zeigt der heute veröffentlichte Foreign Insurance Business Report 2026 der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    "Das Auslandsgeschäft ist für die österreichischen Versicherungen längst ein zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells", erklärte FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Die breite regionale Aufstellung eröffnet Wachstumschancen in unterschiedlichen Märkten und trägt dazu bei, wirtschaftliche Entwicklungen einzelner Länder besser abzufedern. Deshalb ist eine eng abgestimmte grenzüberschreitende Aufsicht so wichtig. Die FMA ist als Gruppenaufseherin im laufenden Austausch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden vor Ort, insbesondere über die europäischen Aufsichtskollegien."

    Im Mittelpunkt der österreichischen Versicherer stehen weiterhin die Märkte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Tschechien und Polen sind mit Anteilen von 22% bzw. 18% am ausländischen Prämienvolumen die mit Abstand wichtigsten Länder. Weitere Schlüsselmärkte mit jeweils mehr als 5% Anteil am ausländischen Prämienvolumen sind Rumänien , Ungarn , die Türkei und die Slowakei . Zusammen entfallen auf diese sechs Märkte rund 70% des gesamten ausländischen Prämienvolumens.

    Den höchsten Marktanteil verzeichnen die heimischen Firmen in Tschechien und der Slowakei mit jeweils knapp über 40%, gefolgt von Litauen mit 35% und Rumänien mit 33%. Für das laufende Jahr erwartet die FMA allerdings eine deutliche Verschiebung des geografischen Schwerpunkts aufgrund der Übernahme der deutschen Nürnberger Versicherung durch die Vienna Insurance Group. Besondere Bedeutung haben für die FMA die Märkte der Beitrittskandidaten zur EU, da sich dort Wachstumschancen mit Fragen der Konvergenz und Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden ergänzen.

    Der gesamte Bericht zum Auslandsgeschäft österreichischer Versicherungsgruppen ist auf der Website der FMA abrufbar.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0024 2026-07-24/10:00







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    APA ots news FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen... APA ots news: FMA: Auslandsgeschäft der österreichischen Versicherungsgruppen wächst auf 14,3 Mrd. Auslandsanteil am Prämieneinkommen steigt auf 56%, wichtigste Märkte bleiben Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Türkei und Slowakei Wien …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     