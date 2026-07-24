Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 91,50 auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +12,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 464,75 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -13,19 %/+30,22 % bedeutet.