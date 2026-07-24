ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'
- Bernstein hebt Intel Kursziel auf 110 US-Dollar
- Einstufung bei Market Perform durch Bernstein
- Zweites Quartal sehr stark Ausblick über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 91,50 auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +12,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 464,75 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -13,19 %/+30,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀