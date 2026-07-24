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    Neue Unsicherheit

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    Bitcoin sinkt unter 65.000 US-Dollar nach Trumps neuer Zoll-Ankündigung

    Der Kryptomarkt rutscht nach neuen US-Zöllen der Trump-Regierung erneut ins Minus. Starke US-Konjunkturdaten und der Iran-Konflikt verstärken den Verkaufsdruck.

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue US-Zölle drücken Kryptomarkt ins Minus
    • Starke US-Daten dämpfen Hoffnung auf Zinssenkung
    • Eskalation USA‑Iran und viele Zwangsliquidationen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue Unsicherheit - Bitcoin sinkt unter 65.000 US-Dollar nach Trumps neuer Zoll-Ankündigung
    Foto: Dall-E

    Ausgelöst durch die neuen US-Zölle, starke Konjunkturdaten und einen sich immer weiter zuspitzenden USA-Iran-Krieg ist der Kryptomarkt erneut in die roten Zahlen gerutscht.

    Am Freitagnachmittag notiert Bitcoin bei einem Kurs von 64.982 US-Dollar. Damit notiert die größte Kryptowährung 1,19 Prozent im. Altcoins  trifft es noch härter. Ethereum notiert 2,36 Prozent im Minus bei 1.883 US-Dollar. XRP notiert 2,51 Prozent im Minus bei 1,10 US-Dollar. Solana notiert 2,83 Prozent und Doge sogar 3,44 Prozent im Minus. Die Gesamtmarktkapitalisierung notiert bei 2,21 Billionen US-Dollar und damit 1,27 Prozent tiefer.

    Neue US-Zölle sorgen für Verkaufsdruck

    Die US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump hat ein umfangreiches neues Zollpaket angekündigt. Die neuen Importzölle von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Handelspartnern decken mehr als 99 Prozent des US-Handels ab. Die Maßnahmen treten am Freitag in Kraft und sollen laut der US-Regierung den Druck auf Länder erhöhen, die nach Ansicht Washingtons unzureichend gegen Produkte vorgehen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden.

    Starke Konjunkturdaten dämpfen Zinshoffnungen

    Zusätzliche Belastung kam von überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 187.000 und erreichten damit den niedrigsten Stand seit September 1969. Die robusten Beschäftigungsdaten dämpfen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Die Sorgen um eine mögliche Zinserhöhung bis September steigen damit.

    Parallel dazu stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,70 Prozent. Höhere Anleiherenditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und erhöhen den Druck auf risikoreiche Anlageklassen wie Kryptowährungen.

    Geopolitische Spannungen verschärfen die Lage

    Auch geopolitische Spannungen verschärften die Unsicherheit. Eskalierende Konflikte zwischen den USA und Iran hatten bereits im Tagesverlauf am Donnerstag auf die Stimmung gedrückt, nachdem Trump mit einem beispiellosen militärischen Vorgehen gegen den Iran gedroht hatte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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