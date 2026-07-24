Trotz positiver Studiendaten: Sanofi zieht die Reißleine

Die Investoren reagierten zurückhaltend auf diese Nachricht: Die Sanofi-Aktie sank in Paris um 2,4 Prozent auf 74,53 Euro (Stand 9:56 Uhr MESZ).

Sanofi hat die Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) eingestellt. Der Pharmakonzern wird den Wirkstoff nicht für globale Zulassungsverfahren einreichen. Die Entscheidung sei Teil einer laufenden strategischen Überprüfung der eigenen Forschungspipeline, teilte das Unternehmen mit.

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Daten reichen nicht für Markteinführung

Nach Angaben von Sanofi rechtfertigt die Gesamtheit der bislang erhobenen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten keine weitere Entwicklung des Antikörpers für diese Indikation. Zwar habe die Phase-III-Langzeitstudie ESTUARY bei Patienten ab 12 Jahren gezeigt, dass sich der klinische Behandlungserfolg langfristig ohne Rückfälle aufrechterhalten ließ. Auch das Sicherheitsprofil habe die bisherigen Erkenntnisse ergänzt.

Dennoch sei das Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass Amlitelimab im Vergleich zum aktuellen Therapiestandard keinen ausreichenden zusätzlichen Nutzen für Patienten mit atopischer Dermatitis bieten würde. Weitere Ergebnisse des Entwicklungsprogramms, darunter Daten aus der ESTUARY-Studie, sollen auf einer kommenden medizinischen Fachkonferenz vorgestellt werden.

Fokus auf weitere Forschung

Sanofi betonte, dass trotz der Entscheidung weiterhin Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten bestehe. Hintergrund seien die unterschiedlichen immunologischen Ursachen der Erkrankung. Das Unternehmen wolle deshalb seine Forschung im Bereich entzündlicher Hauterkrankungen fortsetzen.

Zugleich kündigte Sanofi an, eng mit Studienzentren, Prüfärzten und Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um die laufenden Studien geordnet zu beenden und die medizinische Versorgung der eingeschlossenen Patienten sicherzustellen.

Prognose bleibt unverändert

Auswirkungen auf den finanziellen Ausblick erwartet der Konzern nicht. Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt nach Angaben von Sanofi unverändert.

Unabhängig davon läuft die Entwicklung von Amlitelimab in einer anderen Indikation weiter. Die Phase-II-Studie bei Zöliakie soll in der zweiten Hälfte 2026 erste Ergebnisse liefern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 74,80EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

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