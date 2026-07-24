Unternehmensstimmung verbessert sich den zweiten Monat in Folge

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Juli den zweiten Monat in Folge verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg um 1,9 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,2 Punkten gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt jetzt klar über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Damit signalisiert der Indikator erstmals seit vier Monaten wieder ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität.

In den Monaten März bis Mai war der Stimmungsindikator noch jeweils gefallen, nachdem der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar und die Sperrung der Straße von Hormus stark belastet hatte. Zuletzt hat sich die Lage im Nahen Osten nach einer zeitweisen Beruhigung allerdings wieder deutlich verschärft./jsl/jha/



