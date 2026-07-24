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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie crasht -6,54 % - 24.07.2026

    Am 24.07.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um -6,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie crasht -6,54 % - 24.07.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von -6,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verbio Verluste von -17,13 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -4,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,12 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +59,70 % gewonnen.

    Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,74 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,84 %
    1 Monat +12,12 %
    3 Monate -17,13 %
    1 Jahr +179,35 %
    Stand: 24.07.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Einfluss von Ölpreis, Regulierung und Fundamentaldaten auf die Verbio-Aktie. Kernpunkte sind Kursrücksetzer nach Meldungen, hohe Handelsumsätze als Hinweis auf Bewegung, sowie der Ausblick auf die Jahreszahlen Ende Juni und das neue Geschäftsjahr. Regulatorische Faktoren (RED III, E20), Biomasse-Nachfrage und mögliche Partnerschaften mit BASF/Evonik gelten als zentrale Treiber für Bewertung und Kursentwicklung.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 24.07. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %.

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    -5,16 %
    +3,16 %
    +13,43 %
    -16,85 %
    +179,97 %
    -17,95 %
    -30,38 %
    +554,34 %
    +88,12 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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