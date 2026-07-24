ConocoPhillips: Stabiler Aufwärtstrend trotz breiter Seitwärtsspanne

Der jüngste Schlusskurs vom 23. Juli 2026 liegt bei 105,66 US-Dollar. Damit notiert die Aktie deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 74,08 US-Dollar und hat einen Großteil der vorangegangenen Korrektur wieder aufgeholt. Vom Tief aus gerechnet hat ConocoPhillips rund 31,6 US-Dollar gutgemacht und bewegt sich damit in etwa 63 Prozent der Strecke zwischen Tief und Hoch. Gleichzeitig bleibt ein spürbarer Abstand zum Drei-Jahres-Hoch von 123,92 US-Dollar bestehen, was der Aktie weiteren Spielraum nach oben lässt, sollte der jüngste Aufwärtstrend anhalten. Charttechnisch befindet sich der Wert damit im oberen Drittel der mittelfristigen Handelsspanne.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die ConocoPhillips-Aktie einen breiten, aber insgesamt seitwärts gerichteten Trendkorridor. Das im Datensatz ausgewiesene Drei-Jahres-Hoch wurde am 11. April 2024 bei 123,92 US-Dollar markiert, während das Tief am 17. Oktober 2025 bei 74,08 US-Dollar gesetzt wurde. Dazwischen pendelte der Kurs mehrfach in ausgeprägten Auf- und Abwärtswellen, ohne einen nachhaltigen Ausbruch aus dieser Spanne zu schaffen. Nach der Hochphase im Frühjahr 2024 folgte eine längere Korrektur, die in den Herbst 2025 hinein führte. Anschließend etablierte sich eine Erholungsbewegung, die in den vergangenen Monaten in eine stabilere Aufwärtsstruktur überging.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie als Trendfilter

Die 200-Tage-Linie, berechnet als gleitender Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse, verläuft auf Basis der vorliegenden Daten aktuell im Bereich um etwa 95 US-Dollar. Der Schwerpunkt der Kurse der vergangenen Monate lag überwiegend zwischen 75 und gut 100 US-Dollar, mit einer klaren Aufwärtsverschiebung seit Anfang 2026. Aus dieser Struktur ergibt sich ein mittelfristiger Durchschnitt knapp unter der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke. Mit einem aktuellen Kurs von 105,66 US-Dollar handelt die Aktie damit um rund 10 bis 12 Prozent oberhalb der 200-Tage-Linie. Dieses Plus signalisiert einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, in dem Rücksetzer bislang eher als Zwischenkorrekturen innerhalb einer übergeordneten Erholungsphase zu werten sind.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 90 bis 92 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die im Juni und Juli 2026 mehrfach erfolgreich getestet wurde. Darunter bietet der Bereich um 86 bis 88 US-Dollar zusätzlichen Halt, der bereits im Frühjahr 2025 nach scharfen Rücksetzern als Wendebereich fungierte. Die zentrale langfristige Unterstützung liegt im Band um 74 bis 76 US-Dollar, wo im Oktober 2025 das markante Mehrjahrestief ausgebildet wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 110 bis 116 US-Dollar auf einen massiven Widerstand, der aus den Hochs vom März und April 2026 resultiert. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Zone um 120 bis 124 US-Dollar öffnen, in der das Drei-Jahres-Hoch bei 123,92 US-Dollar verortet ist. Solange diese Marken nicht überwunden sind, bleibt die Aktie in einer breiten, aber konstruktiven Handelsspanne gefangen, in der die mittelfristige Trendrichtung aktuell nach oben zeigt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ConocoPhillips Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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