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    AKTIEN IM FOKUS

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    SAP gibt mit Cloud-Aboverträgen dem Softwaresektor Schub

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Cloudvertragsbestand übertraf Erwartungen
    • SAP-Aktien erholten sich um zuletzt 6,4 Prozent
    • Analysten bewerten Q2 als dämpfend für KI-Bedenken
    AKTIEN IM FOKUS - SAP gibt mit Cloud-Aboverträgen dem Softwaresektor Schub
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von SAP vorgelegten Quartalsresultate haben am Freitag im gesamten Software-Sektor für Erleichterung gesorgt. Denn: der Cloud-Vertragsbestand übertraf die Analystenerwartungen.

    Mit einem Anstieg um zuletzt 6,4 Prozent erholten sich die SAP-Titel schwungvoll von ihrem niedrigsten Niveau seit November 2023, auf das sie am Vortag gefallen waren. Die im Dax schwergewichtigen Papiere gaben dem deutschen Leitindex Rückenwind.

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    Deutsche Aktien aus dem Softwarebereich profitierten: Mit Nemetschek , Teamviewer und Atoss gehörten auch Werte aus der zweiten und dritten Reihen aus diesem Bereich mit Anstiegen zwischen 2,9 und 4,9 Prozent zu den größten Gewinnern in den Indizes MDax und SDax .

    Auch Atoss veröffentlichte einen Quartalsbericht, der gut ankam. Händler sahen bei dem Unternehmen die Profitabilität über der Markterwartung. Atoss hatte im zweiten Quartal ebenfalls von guten Cloud-Geschäften berichtet.

    Laut Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies schrieb sogar, die zuletzt erlebte Zurückhaltung der Investoren werde widerlegt. Dies reiche wohl aus für eine Erholungsrally.

    Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, hat sich laut Frey entgegen einer befürchteten Abschwächung wieder beschleunigt. Begleitaussagen des Managements reduzierten für die zweite Jahreshälfte die Risiken. Brennan sieht in den Cloud-Verträgen ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal.

    Dass Händler im Zahlenwerk auch kritische Punkte etwa im operativen Ergebnis ausmachten, kam in diesem Umfeld nicht zur Geltung. Schließlich haben die Aktien viele trübe Monate hinter sich, befeuert von der Sorge, dass Künstliche Intelligenz für die Software-Branche zu einem Störfaktor wird und die klassischen Geschäftsmodelle erodiert.

    2026 sind die SAP-Aktien mit einem Minus von einem Drittel aktuell unter den größten Dax-Verlierern. Seit dem Rekordhoch vom Februar 2025 hat sich der Kurs sogar mehr als halbiert.

    Dieser Kursrutsch hat dazu geführt, dass der Rang als wertvollstes deutsches Unternehmen an Siemens abgegeben wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von 167 Milliarden Euro liegt SAP auch nur noch knapp vor der Allianz . Siemens bringt mehr als 200 Milliarden auf die Waage./tih/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 425,8 auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,84 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +19,80 %/+57,05 % bedeutet.





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