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    GBC AG vergibt Kauf-Rating für Zefiro Methane – Plattform im Fokus

    Methanlecks schließen, Klima schützen, wachsen: Zefiro Methane Corp. trifft auf einen Milliardenmarkt – und GBC sieht darin eine spannende Kaufchance bis 2027.

    GBC AG vergibt Kauf-Rating für Zefiro Methane – Plattform im Fokus
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • GBC AG hat die Coverage der Zefiro Methane Corp. aufgenommen und vergibt ein KAUFEN-Rating mit Kurszielen von 1,50 USD bzw. 2,12 CAD, Laufzeit bis 30.06.2027.
    • Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotiertes Umweltdienstleistungsunternehmen in den USA, das Methanemissionen aus stillgelegten Bohrungen identifiziert, misst und reduziert; integrierte Plattform über Plants & Goodwin und Appalachian Well Surveys, einschließlich Messungen, Planung, Wireline, Cementing, Stilllegung, Transport, Rekultivierung sowie Carbon Credits.
    • Marktpotenzial: In den USA gibt es ca. 2 Mio. inaktive Bohrungen; Stilllegungskosten werden auf rund 280 Mrd. USD geschätzt, zusätzlich ca. 1,2 Mio. undokumentierte Bohrungen; staatliche Förderungen reichen nicht aus, private Nachfrage von Energie-, Infrastruktur- und Rechenzentrumsunternehmen steigt.
    • Zefiro ist auf 13 US-Bundesstaaten gewachsen; Erwerb von fünf Rigs und Equipment von Viking Well Service erhöht jährliche Umsatzkapazität um rund 10 Mio. USD.
    • Operative Trendwende seit dem Managementwechsel im Juni 2025: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025/26 um 35,8 % auf 33,19 Mio. USD gestiegen; EBITDA auf 3,10 Mio. USD verbessert (gegenüber -5,52 Mio. USD Vorjahr); positiver operativer Cashflow von 4,12 Mio. USD und Reduktion der Verschuldung.
    • Prognosen: Umsatz 2025/26 ca. 45,18 Mio. USD; EBITDA ca. 3,73 Mio. USD; 2026/27 Umsatz ca. 57,92 Mio. USD; EBITDA ca. 10,02 Mio. USD; 2027/28 Umsatz ca. 66,85 Mio. USD; EBITDA ca. 12,22 Mio. USD; potenzieller zusätzlicher Wachstumsschmiss durch Carbon-Credit-Geschäft ab H2 2026/27.







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