GBC AG vergibt Kauf-Rating für Zefiro Methane – Plattform im Fokus
Methanlecks schließen, Klima schützen, wachsen: Zefiro Methane Corp. trifft auf einen Milliardenmarkt – und GBC sieht darin eine spannende Kaufchance bis 2027.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG hat die Coverage der Zefiro Methane Corp. aufgenommen und vergibt ein KAUFEN-Rating mit Kurszielen von 1,50 USD bzw. 2,12 CAD, Laufzeit bis 30.06.2027.
- Zefiro Methane Corp. ist ein börsennotiertes Umweltdienstleistungsunternehmen in den USA, das Methanemissionen aus stillgelegten Bohrungen identifiziert, misst und reduziert; integrierte Plattform über Plants & Goodwin und Appalachian Well Surveys, einschließlich Messungen, Planung, Wireline, Cementing, Stilllegung, Transport, Rekultivierung sowie Carbon Credits.
- Marktpotenzial: In den USA gibt es ca. 2 Mio. inaktive Bohrungen; Stilllegungskosten werden auf rund 280 Mrd. USD geschätzt, zusätzlich ca. 1,2 Mio. undokumentierte Bohrungen; staatliche Förderungen reichen nicht aus, private Nachfrage von Energie-, Infrastruktur- und Rechenzentrumsunternehmen steigt.
- Zefiro ist auf 13 US-Bundesstaaten gewachsen; Erwerb von fünf Rigs und Equipment von Viking Well Service erhöht jährliche Umsatzkapazität um rund 10 Mio. USD.
- Operative Trendwende seit dem Managementwechsel im Juni 2025: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025/26 um 35,8 % auf 33,19 Mio. USD gestiegen; EBITDA auf 3,10 Mio. USD verbessert (gegenüber -5,52 Mio. USD Vorjahr); positiver operativer Cashflow von 4,12 Mio. USD und Reduktion der Verschuldung.
- Prognosen: Umsatz 2025/26 ca. 45,18 Mio. USD; EBITDA ca. 3,73 Mio. USD; 2026/27 Umsatz ca. 57,92 Mio. USD; EBITDA ca. 10,02 Mio. USD; 2027/28 Umsatz ca. 66,85 Mio. USD; EBITDA ca. 12,22 Mio. USD; potenzieller zusätzlicher Wachstumsschmiss durch Carbon-Credit-Geschäft ab H2 2026/27.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.