Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 24.07.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Brent Öl. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 34 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) 10/2026 Future!

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 30“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um technische DAX-Analysen: Widerstände um 25.0k–25.15k, Unterstützung bei 24.7k mit Zielen 24.56k/24.40k. EMA38/EMA200 im Fokus, plus Öl als Einflussfaktor. Es wird auch über Wellenbewegungen (Welle 5) und Handelsstrategien wie Teilgewinne, CFDs und Risikomanagement diskutiert.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.