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    Aktie zieht an!

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    Atoss Software: Cloud-Boom treibt Ergebnis über die Erwartungen

    Atoss Software übertrifft mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die eigenen Erwartungen. Jefferies sieht in der Aktie nun bis zu 66 Prozent Kurspotenzial und hebt die Ziele für 2027 an.

    Aktie zieht an! - Atoss Software: Cloud-Boom treibt Ergebnis über die Erwartungen
    Foto: Florian Peljak - Süddeutsche Zeitung Photo

    Der Personalmanagement-Spezialist Atoss Software hat im zweiten Quartal spürbar zugelegt und dabei auch die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf 51,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro.

    Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 35 Prozent nach 34 Prozent im Vorjahr. Damit fiel der Gewinn nach Berechnungen der Analysten von Jefferies rund sechs Prozent höher aus als erwartet, auch wenn der Umsatz die eigene Schätzung leicht verfehlte.

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    Die im SDAX notierten Papiere reagierten am Freitag mit einem Plus von mehr als 4 Prozent.

    Besonders das Cloud-Geschäft entwickelte sich dynamisch: Die entsprechenden Erlöse wuchsen um 26 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Wiederkehrende Umsätze aus Cloud und Wartung machten inzwischen 74 Prozent der Gesamterlöse aus, nach 71 Prozent im Vorjahr, was dem Unternehmen mehr Planungssicherheit verschafft.

    Auch beim Neugeschäft zog die Dynamik im zweiten Quartal deutlich an, nachdem die Auftragseingänge zu Jahresbeginn noch stagniert hatten. Der Auftragsbestand aus Cloud- und Abo-Verträgen legte um 25 Prozent auf 120,7 Millionen Euro zu, der jährlich wiederkehrende Umsatz aus diesem Bereich stieg im selben Tempo auf 113,8 Millionen Euro.

    Für das laufende Jahr bestätigt Atoss seine Prognose und rechnet weiter mit einem Umsatz zwischen 210 und 215 Millionen Euro sowie einer Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Für 2027 traut sich das Management nun mehr zu: Die Marge soll statt der bisher angepeilten 33 Prozent künftig mindestens 35 Prozent erreichen, bei einem Umsatz von 235 bis 245 Millionen Euro.
     

    Die Analysten von Jefferies werten die Kombination aus wachsendem Auftragspolster und höherer Margenzielsetzung als klares Signal für die operative Stärke des Geschäftsmodells. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 115 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 66 Prozent zum zuletzt notierten Kurs von 69,30 Euro entspräche. Das Papier hatte im laufenden Jahr deutlich Federn lassen müssen und notiert derzeit rund 50 Prozent unter seinem Zwölf-Monats-Hoch von 139,60 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 73,30EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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