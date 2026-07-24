Chip-Aktien vor Make-or-Break: Die kommenden Wochen können 30 Prozent kosten

Diese Entwicklung ist für JPMorgan deshalb brisant, weil sie an die späte Phase des Internetbooms Ende der 1990er Jahre erinnert. Damals gerieten die führenden Internet- und Kommunikationswerte ins Stocken, während Infrastrukturaktien weiter stiegen. Auch heute stellt sich für Anleger die zentrale Frage, ob die massiven KI-Investitionen der großen Plattformen schnell genug Rendite bringen – oder ob vor allem jene Unternehmen profitieren, die Chips, Rechenzentren, Netzwerke und technische Infrastruktur liefern.

JPMorgan-Stratege Jason Hunter warnt vor entscheidenden Wochen für KI-Aktien. Was bislang wie eine normale Rotation innerhalb des Booms um Künstliche Intelligenz aussieht, könnte sich nach seiner Einschätzung zu einer deutlich schmerzhafteren Korrektur ausweiten. Im Zentrum steht eine gefährliche Spaltung des Marktes: Während große Hyperscaler wie Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft an Dynamik verloren haben oder in breiten Handelsspannen feststecken, laufen Chip- und Infrastrukturwerte deutlich besser.

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Hunter sieht darin eine Rotation innerhalb des KI-Themas, die noch harmlos sein könnte – aber nicht muss. "Sollten die Hyperscaler Schwierigkeiten haben, wichtige technische Widerstandsniveaus zu überwinden, und aus welchen Gründen auch immer kurzfristig erneut unter Druck geraten, während die Halbleiterbranche weiterhin unter ihrem entscheidenden Widerstand notiert, könnte das, was als Rotation innerhalb des KI-Themas begann, zu einer besorgniserregenderen Korrektur führen", erklärte er seinen Kunden.

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Auch Michael Cembalest von JPMorgan Asset Management verweist auf Parallelen zur Dotcom-Zeit. "Es gab also diese Phase am Markt, in der der vordere Teil – also die Kommunikationsdienstleistungsaktien – ins Stocken geriet, während die Infrastrukturaktien weiter zulegten, und das war so etwas wie eine Irreführung für den Markt", sagte Cembalest.

Besonders kritisch ist aus Hunters Sicht der PHLX-Halbleiterindex SOX. Nach der Korrektur seit Anfang Juli notiert der Index weiter unter der von ihm genannten Widerstandszone zwischen 12.769 und 13.333 Punkten. Damit bleibt die Warnung akut: Nur ein Ausbruch darüber würde das Bild entspannen. Bleibt dieser aus, droht laut Hunter ein Rückfall in den Bereich von 9.975 bis 10.554 Punkten. Das entspräche einem Minus von 28 bis 32 Prozent gegenüber dem Juni-Hoch.

Für Anleger ist genau deshalb nicht die Vergangenheit entscheidend, sondern das, was jetzt kommt. Die bullishe Lesart: Die Schwäche im Hardware-Segment wird zur handelbaren Kaufchance und macht den KI-Boom breiter. Die bearishe Lesart: Der Markt wiederholt ein Muster, das im Jahr 2000 den Höhepunkt des Technologiezyklus markierte. Die kommenden Wochen zeigen, ob KI-Anleger noch einmal belohnt werden – oder ob die große Rotation zum nächsten Warnschuss für den gesamten Tech-Markt wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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