JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dass der operative Gewinn (Ebit) die Markterwartung um 10 Prozent verfehlt habe, der Jahresausblick aber beibehalten worden sei, berge Erklärungsbedarf in der folgenden Telefonkonferenz, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Den Free Cashflow des Autokonzerns bezeichnete er als solide./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 71,74EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00 € , was eine Steigerung von +67,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer