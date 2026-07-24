DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger vor Quartalszahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne im Vergleich zum ersten Quartal mit einer gewissen Belebung der Umsatzdynamik und prognostiziere ein Erlösplus von 7 Prozent, organisch von rund 4 Prozent, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenfortschritte des Industriedienstleisters dürfte hingegen verhalten geblieben sein./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 83,85EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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