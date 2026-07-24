DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach detaillierten Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Kursreaktion führe er auf den unerwartet starken Auftragseingang und die nach oben verengte Ausblicksspanne zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der EU-Lkw-Markt zeige trotz höherer Kraftstoffpreise weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 40,16EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
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