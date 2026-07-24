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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt AMD auf 'Outperform' - Ziel 600 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt AMD auf Outperform mit Kursziel 600
    • KI-Konferenz mit Produktupdates und neuen Partnern
    • Analysten bleiben optimistisch zum Gesamtmarkt
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt AMD auf 'Outperform' - Ziel 600 Dollar
    Foto: 1068642736

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 475 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +13,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 775,35 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 612,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 670,00USD was eine Bandbreite von -79,18 %/+40,93 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 600 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 526,92, was eine Steigerung von +10,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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