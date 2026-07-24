ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt AMD auf 'Outperform' - Ziel 600 Dollar
- Bernstein belässt AMD auf Outperform mit Kursziel 600
- KI-Konferenz mit Produktupdates und neuen Partnern
- Analysten bleiben optimistisch zum Gesamtmarkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 475 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +13,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 775,35 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 612,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 670,00USD was eine Bandbreite von -79,18 %/+40,93 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 600 US-Dollar
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Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
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Vor ca. 18 Monaten fing ich an AMD einzusammeln (danke @The Patient Investor!!) und kaufte in mehreren Tranchen bis in die Bereiche um die 80 Euro. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und hätte mir da jemand gesagt, dass die in nicht ganz 2 Jahren bei 470 Euro steht, hätte ich Luftsprünge gemacht.
Da hast du recht und Glückwunsch zur Ausdauer. Gibt vermutlich
nicht mehr soviele, die diese Aktie ab 2009 bis heute nie mehr
gehandelt haben wegen des First in first out Prinzips.
Wahnsinn, lag dein Einstiegskurs damals so bei 2$?[/quote]
Nein, bei 8,90 Euro, macht aber auch einen Faktor 42! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
unglaublich, Weihnachten am 6. Mai