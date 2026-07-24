Sprit immer teurer - Benzin nähert sich Allzeithoch

Der Ölpreis ist allerdings nicht der einzige Faktor, der sich auf die Spritpreise auswirkt. Auch die Zerstörung von Raffinerien - sei es im Nahen Osten, sei es in Russland - hat hier Auswirkungen. Tendenziell eher bei Diesel, da Deutschland hier mehr importiert./ruc/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6,425 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +5,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 215,06 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5293. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 431,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.205,29 % bedeutet.