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    Sprit immer teurer - Benzin nähert sich Allzeithoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise steigen, E10 bundesweit 2,168 €/l
    • Diesel 2,199 €/l, 3,5 Cent zum Allzeithoch
    • Öl über 100 USD/Barrel, Raffinerien treffen Diesel
    Sprit immer teurer - Benzin nähert sich Allzeithoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise steigen immer weiter: Am Donnerstag verteuerte sich Superbenzin der Sorte E10 um 1,3 Cent und kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,168 Euro pro Liter, wie der ADAC mitteilt. Diesel lag mit 2,199 Euro sogar um 2 Cent höher als am Vortag. E10 ist damit nur noch 3,5 Cent von seinem Allzeithoch aus dem März 2022 entfernt. Am Freitag deutete sich am Morgen aber kein weiterer deutlicher Anstieg der Benzinpreise im Tagesdurchschnitt an.

    In der letzten Woche hat der Ölpreis stark angezogen. Zuletzt lag er für ein Barrel der für Europa wichtigen Sorte Brent teilweise über 100 Euro. Im Vergleich dazu fiel das Plus an der Zapfsäule sogar vergleichsweise gering aus: Am Donnerstag vergangener Woche war E10 noch 3,6 Cent billiger, Diesel um 4,6 Cent.

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    Der Ölpreis ist allerdings nicht der einzige Faktor, der sich auf die Spritpreise auswirkt. Auch die Zerstörung von Raffinerien - sei es im Nahen Osten, sei es in Russland - hat hier Auswirkungen. Tendenziell eher bei Diesel, da Deutschland hier mehr importiert./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6,425 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +5,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 215,06 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5293. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 431,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.205,29 % bedeutet.





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