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    Anleger müssen umdenken

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    Das Zeitalter billigen Geldes geht zu Ende, warnt JPMorgan

    Schulden explodieren, Bevölkerungen altern, Defizite wachsen. JPMorgan sieht zwei alte Kräfte brechen – mit Folgen für Aktien, Anleihen und Immobilien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fiskalischer Bruch durch steigende Staatsdefizite
    • Demografischer Rückgang beendet Phase billigen Geldes
    • Höhere Zinsen belasten Anleihen Aktien und Immobilien
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anleger müssen umdenken - Das Zeitalter billigen Geldes geht zu Ende, warnt JPMorgan
    Foto: Unsplash

    Fortune hat eine neue JPMorgan-Analyse aufgegriffen, die für Anleger unbequem werden könnte: Der Welt gehen ausgerechnet jene Kräfte aus, die über Jahrzehnte niedrige Zinsen ermöglicht haben. Im Zentrum stehen zwei Entwicklungen, die lange als Hintergrundrauschen galten, jetzt aber die Kapitalmärkte verändern könnten: steigende Defizite und der Bevölkerungsrückgang.

    Der Hintergrund ist gewaltig. Unternehmen, Haushalte und Staaten hatten laut IWF bereits 2025 weltweit Schulden von 251 Billionen US-Dollar angehäuft. Gleichzeitig ist die globale Staatsverschuldung laut JPMorgan auf 100 Billionen US-Dollar gestiegen. Damit schrumpft der finanzpolitische Spielraum vieler Regierungen. Joyce Chang und ihr Team sprechen von einem globalen Bruch der Haushaltsdisziplin. "In allen Teilen der Welt kommt es zu einem globalen Zusammenbruch der Haushaltsdisziplin, und die fiskalische Dominanz stellt die Geldpolitik in den Schatten. Die weltweite Staatsverschuldung hat 100 Billionen US-Dollar erreicht, was den haushaltspolitischen Spielraum einschränkt, während hohe Defizite die Zinssätze in die Höhe treiben."

    Besonders die USA stehen im Fokus. Zwar gelten sie in geopolitischen Krisen weiter als sicherster und stärkster Markt. Doch JPMorgan sieht auch dort Risiken. Höhere Schulden, höhere Zinsen und fehlender politischer Wille zur Haushaltskonsolidierung könnten die Laufzeitprämien erhöhen. Das bedeutet: Investoren verlangen mehr Rendite, um langfristige Anleihen zu halten. Für Staaten, Unternehmen und Verbraucher würde Finanzierung damit teurer.

    Der zweite große Druckpunkt ist die Demografie. In vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften sinken die Geburtenraten, während die Bevölkerung altert. Dadurch wächst der Bedarf an Ausgaben für Renten und Gesundheit, während zugleich Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und erneuerbare Energien steigen. Ohne Gegenmaßnahmen droht die Staatsverschuldung nach Einschätzung von JPMorgan über das Jahr 2031 hinaus deutlich zuzulegen.

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    In den USA rückt zudem die Sozialversicherung näher an eine gefährliche Schwelle. JPMorgan verweist darauf, dass die Politik voraussichtlich erst handeln wird, wenn die Finanzierungsklippe um 2032 näher rückt. Zur Deckung der Lücke könnten Anleihen im Umfang von rund 600 Milliarden US-Dollar nötig werden, begleitet von möglichen Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen.

    Die zentrale Warnung der Bank ist deshalb größer als eine normale Zinsprognose. "Die demografische Dividende, die die letzten 40 Jahre geprägt hat, geht zu Ende, und wir betrachten den Bevölkerungsrückgang als ein unterschätztes Risiko, das die Ersparnisse verringern und zu höheren Zinssätzen beitragen wird."

    Für Anleger heißt das: Das Zeitalter billigen Geldes könnte nicht nur pausieren, sondern strukturell enden. Das würde Anleihen neu bewerten, Aktien mit hohen Bewertungen belasten und Immobilien unter Druck setzen, weil Finanzierung dauerhaft teurer würde.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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