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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt VW auf Market-Perform 100€
    • Bestätigter Zielkorridor für operative Rendite 2026
    • Eingetrübter Umsatzausblick bei Volkswagen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro
    Foto: Ole Spata - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Positiv zu werten sei der bestätigte Zielkorridor für die operative Umsatzrendite 2026, auch wenn sich der Umsatzausblick des Autokonzerns eingetrübt habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 71,94 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +39,47 %/+82,71 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Zukunft und Bewertung von VW: Diskussionen betreffen fehlende Perspektive und Management, Qualitätsprobleme und häufige Werkstattaufenthalte, Druck durch chinesische BEV mit Folgen für Umsatz, Marge und Kurs, unterschiedliche Anlegerstrategien (Abwarten vs. Nachkaufen bei günstiger Bewertung), Modelldaten zur Fundamentaleinschätzung und Skepsis gegenüber Analystenresearch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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