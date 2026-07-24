Marinomed: Rating und Kursziel ausgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC befindet sich die Marinomed Biotech AG seit dem 23. Juli in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, nachdem Unither Pharmaceuticals die Gespräche über eine wirtschaftliche Einigung abgebrochen hatte und bislang keine der an Bedingungen geknüpften Earn-out-Zahlungen aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts geleistet wurden. In der Folge stellen die Analysten Kursziel und Votum unter Beobachtung.

Nach Darstellung der Analysten habe der im Februar 2025 vollzogene Asset-Deal mit Unither einen bereits vereinnahmten fixen Kaufpreisanteil von 5 Mio. Euro sowie potenzielle Earn-out-Zahlungen von bis zu 15 Mio. Euro umfasst. Diese Mittel seien als wesentliche Finanzierungsquelle für die Erfüllung des im November 2024 genehmigten Sanierungsplans vorgesehen gewesen. Mit dem Wegfall zeitnah erwarteter Zahlungen habe die bisherige positive Fortbestehensprognose nicht mehr aufrechterhalten werden können. Nach Angaben des Unternehmens seien die Verbindlichkeiten einschließlich der wiederauflebenden Forderungen aus dem ersten Sanierungsverfahren mit rund 27,90 Mio. Euro zu beziffern. Eine zentrale Rolle komme den Forderungen und rechtlichen Möglichkeiten gegenüber Unither zu. Der operative Kern der bisherigen Investmentstory sei laut dem Analystenteam durch die Verfahrenseröffnung nicht unmittelbar entfallen. Auf Grund des aktuellen Sanierungsverfahrens stellen die Analysten das bisherige Kursziel von 51,00 Euro und das Kaufen-Rating jedoch „Under review“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.07.2026, 11:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.07.2026 um 17:00 Uhr fertiggestellt und 24.07.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e0e550d53ecf625496882c4d868bf811

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 5,80EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.





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