JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der übertriebene Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage eröffne einen attraktive Gelegenheit, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger seien vor den Zahlen schlicht zu optimistisch gewesen./mis/robVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 01:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sebastiano C Petti

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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