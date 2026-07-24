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    Reaktion auf EU-Maßnahme

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    China sanktioniert deutsche Firmen

    Für Sie zusammengefasst
    • China verhängt Exportkontrollen gegen 14 Firmen
    • Betroffene deutsche Firmen unter anderem Rheinmetall
    • Dual Use Exporte an gelistete Firmen sind untersagt
    Reaktion auf EU-Maßnahme - China sanktioniert deutsche Firmen
    Foto: 472849734

    PEKING (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die neuen Russland-Sanktionen der EU hat China gegen 14 Unternehmen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern Exportkontrollen verhängt. Durch die 21. Sanktionsrunde seien auch 14 Unternehmen aus China und der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong auf die Liste der EU geraten, begründete das Handelsministerium in Peking den Schritt.

    Mit der Maßnahme wahre China die nationale Sicherheit und die nationalen Interessen, teilte die Behörde weiter mit. Exportunternehmen ist es demnach untersagt, sogenannte Dual-Use-Güter, also Waren mit einem zivilen, aber auch militärischen Verwendungszweck an die betroffenen EU-Firmen auszuführen. Zudem dürfen ausländische Personen oder Organisationen den Unternehmen entsprechende Güter mit Ursprung in der Volksrepublik nicht zur Verfügung stellen, wie es hieß.

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    Wer konkret betroffen ist

    Betroffen sind laut Handelsministerium der deutsche Rüstungsbauer Rheinmetall , die Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mit Sitz in Duisburg sowie Sindlhauser Materials aus Kempten im Allgäu. Außerdem setzte Peking Unternehmen aus Italien, Frankreich, Polen, den Niederlanden und weiteren Ländern auf die Liste. Die Maßnahmen traten sofort in Kraft.

    Zuvor hatten sich die EU-Staaten wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Wie aus einer EU-Mitteilung hervorging, nahm der Rat der Mitgliedstaaten 51 "Einrichtungen" auf eine Liste für Exportbeschränkungen zu Dual-Use-Gütern und Technologie, weil sie Russlands Militär und Rüstungsindustrie unterstützt haben sollen. Einige dieser Einrichtungen haben der Mitteilung zufolge ihren Sitz in Drittländern wie China, einschließlich Hongkong, aber auch Indien, Kasachstan oder Kirgisistan./jon/DP/mis

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 1.029 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +8,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 47,36 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +25,85 %/+83,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Mitglieder berichten Käufe an einem neuralgischen Punkt, ein Handelssignal meldete Verkauf bei 1.032,80 EUR; Chartdiskussionen drehen sich um Trendkanal, Ausbruchsniveau und Trendumkehr. Ferner werden fundamentale News diskutiert: möglicher Ausstieg aus MGCS, Chancen für KF51 und CCA, Rückzug Kaufangebot für German Naval Yards sowie Ausbau der Nitrochemie-Pulverproduktion; Sentiment und Short-Aktivitäten werden ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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