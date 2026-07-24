BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Insgesamt liefen die Geschäfte des Billigfliegers recht gut, im Fokus stehe aber die geplante Übernahme des Konzerns, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 7,164EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.





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